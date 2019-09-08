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08.09.2019 09:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Представители ингушских диаспор смогут проголосовать вне республики

Текст: Алена Ларина (Магас)

Все избирательные участки в Ингушетии, а их всего 126, открылись в восемь часов утра по московскому времени. Об этом "РГ" сообщили в региональном избиркоме.

В Астрахани организовали онлайн-трансляцию выборов

В регионе сегодня выберут депутатов муниципальных образований и главу субъекта. На 456 депутатских мандатов претендуют 824 человека, из них 723 выдвинуты шестью политическими партиями и 101 самовыдвиженец.

В выборах смогут участвовать более 200 тысяч жителей республики. Представители ингушских диаспор за пределами республики, желающие проголосовать, смогут это сделать по открепительным талонам. Всем постпредам Ингушетии поручено обеспечить условия для их голосования.

Те, кто не имеют возможности самостоятельно прийти на участок в самой республике, смогут заполнить бюллетени дома. Члены избиркомов в каждом населенном пункте приедут к ним с  урной для голосования.

На избирательных участках организованы комнаты отдыха, матери и ребенка, помещения для молитвы и пункты питания.

Рядом с участками открылись сельскохозяйственные ярмарки, где реализуется продукция местных производителей по ценам, ниже рыночных.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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