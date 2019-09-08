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Единый день голосования
08.09.2019 13:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ингушетии избрали главу республики

Текст: Алена Ларина (Магас)
Фото: пресс-служба администрации главы Ингушетии Фото: пресс-служба администрации главы Ингушетии
Фото: пресс-служба администрации главы Ингушетии

На 58-ом, внеочередном заседании Народного Собрания Ингушетии по результатам голосования депутатов главой региона избран Махму-Али Калиматов. Об этом "РГ" сообщили в республиканском избиркоме.

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Перед началом голосования кандидаты на пост первого лица Ингушетии выступили перед народными избранниками и приглашенными, среди которых был полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, с программной речью. После этого началось тайное голосование.

На должность главы республики претендовали депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который и стал победителем выборов. За него отдали голоса 27 из 31 депутата. Зурабов получил поддержку трех человек, у Урусхана Евлоева - ноль голосов.

По словам победившего на выборах Махмуд-Али Калиматова, для него будут приоритетными борьба с коррупцией и кадровые изменения.

- Республика находится в тяжёлой финансовой ситуации. Обновления требует кадровая политика, я имею в виду подбор на руководящие должности настоящих профессионалов. Также необходимо усилить борьбу с коррупцией и мздоимством. Кардинальные меры нужно принимать для подъема экономики, промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, - пояснил он.

По словам Калиматова, большинство проблем в республике будет решаться в рамках реализации национальных проектов.

- Для этого необходим переход экономики региона на инновационную социально-ориентированную модель развития. Вызовы времени требуют новых методов управления, - отметил новый глава Ингушетии.

Власть Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Магас СКФО Ингушетия Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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