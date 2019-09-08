Новости

Хабиб и Порье сделали совместное фото после боя в Абу-Даби 10:45
МГИК: все избирательные участки в Москве открылись вовремя 10:44
Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга 10:36
Китайские боевые вертолеты приземлились на Урале 10:33
В дальневосточных регионах подсчитали явку избирателей на 15 часов 10:30
Вандал повредил знаменитую статую "Атакующий бык" в Нью-Йорке 10:27
Названы полезные свойства водки 10:18
В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС 10:07
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек 10:02
Видео: байкер мгновенно поплатился за хамство на дороге 10:00
В центре Владивостока шесть человек пострадали в ДТП 09:57
Появилось видео празднования в Дагестане победы Хабиба Нурмагомедова 09:54
В Вологодской области открылись 968 избирательных участков 09:53
1480 избирательных участков в Волгоградской области приняли наблюдателей 09:53
На выборах в КЧР инвалидов по зрению обеспечили трафаретами Брайля 09:50
На Ставрополье подсчет голосов пройдет под наблюдением камер 09:49
В Сахалинской области более четверти избирателей проголосовали на выборах 09:48
В Общественной палате рассказали о ходе выборов на Дальнем Востоке 09:46
В Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков 09:44
В Челябинской области избирательные участки открылись раньше обычного 09:31
В Омске восстановили подачу электричества после крупной аварии 09:26
Почти 50 тысяч курганцев пришли на избирательные участки 09:24
В пострадавшем от паводка Тулуне проголосовали 11% избирателей 09:19
Объявлена "явка" на электронные выборы Мосгордумы 09:16
Представители ингушских диаспор смогут проголосовать вне республики 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 09:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии в Единый день голосования проходят выборы в республиканский Парламент VI созыва. Всего будет избрано 70 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, включающему в себя всю территории региона. Избирательная кампания проходит по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Сегодня в России проходит Единый день голосования

В выборах высшего законодательного органа республики принимают участие шесть партий: "Гражданская платформа", "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". От них в сумме баллотируются 352 кандидата. Правом голоса могут воспользоваться 535 тысяч 524 жителя КБР.

- В республике в положенное время открылись все 355 участковых избирательных комиссии. На них там работают более трех тысяч человек, никаких  нарушений не зафиксировано, - сообщил председатель избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев.

По словам  секретаря избиркома КБР Натальи Беспаловой, все участки прошли обследование на предмет противопожарной безопасности. На каждом из них дежурят сотрудники МВД.

Кабардино-Балкария вошла в число трех регионов, где в этом году парламентарии выберут главу из списка, внесенного президентом страны. Уже 3 октября вновь избранные депутаты на сессии Парламента VI созыва проголосуют за кандидатуру нового главы республики. Сейчас пост врио руководителя региона занимает Казбек Коков. 5 сентября руководитель государства предложил депутатам три кандидатуры на место главы КБР - Казбека Кокова, Игоря Кладько (директор филиала ПАО "РусГидро") и Ильяса Шаваева (министр природных ресурсов и экологии КБР).

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Договороспособность Киева стала выше
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2"
Варшаву призвали к диалогу с Москвой
Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть