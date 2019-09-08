В Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков

В Кабардино-Балкарии в Единый день голосования проходят выборы в республиканский Парламент VI созыва. Всего будет избрано 70 депутатов по единому республиканскому избирательному округу, включающему в себя всю территории региона. Избирательная кампания проходит по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам.

В выборах высшего законодательного органа республики принимают участие шесть партий: "Гражданская платформа", "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". От них в сумме баллотируются 352 кандидата. Правом голоса могут воспользоваться 535 тысяч 524 жителя КБР.

- В республике в положенное время открылись все 355 участковых избирательных комиссии. На них там работают более трех тысяч человек, никаких нарушений не зафиксировано, - сообщил председатель избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев.

По словам секретаря избиркома КБР Натальи Беспаловой, все участки прошли обследование на предмет противопожарной безопасности. На каждом из них дежурят сотрудники МВД.

Кабардино-Балкария вошла в число трех регионов, где в этом году парламентарии выберут главу из списка, внесенного президентом страны. Уже 3 октября вновь избранные депутаты на сессии Парламента VI созыва проголосуют за кандидатуру нового главы республики. Сейчас пост врио руководителя региона занимает Казбек Коков. 5 сентября руководитель государства предложил депутатам три кандидатуры на место главы КБР - Казбека Кокова, Игоря Кладько (директор филиала ПАО "РусГидро") и Ильяса Шаваева (министр природных ресурсов и экологии КБР).