В Ставрополье и Вологодской области лидируют действующие главы регионов

После обработки 10,83% протоколов в Ставропольском крае лидирует действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По данным онлайн табло ЦИК, его результат составил 79,73%.

Другие кандидаты в губернаторы региона, по предварительным данным, не набрали 10%: Виктор Соболев от КПРФ занял второе место с результатом 9,92%, на третьем месте оказался Геннадий Ефимов от ЛДПР (3,97%). Александр Кузьмин от "Справедливой России" (2,49%) и Николай Кряжев от КПСС получили 2,49% и 2,44% голосов соответственно.

В Вологодской области после обработки 10,73% протоколов также лидирует действующий руководитель региона, кандидат от "Единой России" Олег Кувшинников с результатом 67,08% голосов. Его ближайший соперник - кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова (20,59%), следом идет кандидат от "Справедливой России" Маргарита Савоськина (6,71%). Четвертое место занимает кандидат от партии "Родина" Алексей Рылеев с результатом в 1,53%.Кандидат от "Народного альянса" Вадим Петриенко (1,4%) занял последнее место.