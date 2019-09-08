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08.09.2019 22:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Ставрополье и Вологодской области лидируют действующие главы регионов

Текст: Айсель Герейханова

После обработки 10,83% протоколов в Ставропольском крае лидирует действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По данным онлайн табло ЦИК, его результат составил 79,73%.

Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов

Другие кандидаты в губернаторы региона, по предварительным данным, не набрали 10%: Виктор Соболев от КПРФ занял второе место с результатом 9,92%, на третьем месте оказался Геннадий Ефимов от ЛДПР (3,97%). Александр Кузьмин от "Справедливой России" (2,49%) и Николай Кряжев от КПСС получили 2,49% и 2,44% голосов соответственно.

В Вологодской области после обработки 10,73% протоколов также лидирует действующий руководитель региона, кандидат от "Единой России" Олег Кувшинников с результатом 67,08% голосов. Его ближайший соперник - кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова (20,59%), следом идет кандидат от "Справедливой России" Маргарита Савоськина (6,71%). Четвертое место занимает кандидат от партии "Родина" Алексей Рылеев с результатом в 1,53%.Кандидат от "Народного альянса" Вадим Петриенко (1,4%) занял последнее место.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад СКФО Ставропольский край СЗФО Вологодская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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