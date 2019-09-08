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08.09.2019 10:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов принял участие в выборах. Врио губернатора Северной столицы проголосовал в школе №12 на Васильевском острове.

На участок Александр Беглов прибыл один. Он предъявил членам участковой избирательной комиссии свой паспорт и получил два бланка для голосования - один для губернаторских выборов, второй - с именами кандидатов в муниципальные депутаты.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Петербуржцы смогут проголосовать, не выезжая со своих дач

С восьми утра в Петербурге работают 1944 избирательных участка, также жители Северной столицы смогут проголосовать в крупнейших садовых товариществах Ленинградской и Псковской областей.

Всего для участия в губернаторских выборах отпечатано 3 миллиона 817 тысяч 929 бюллетеней, что составляет 100 процентов от общего числа зарегистрированных в городе избирателей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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