Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга

Действующий градоначальник Петербурга Александр Беглов принял участие в выборах. Врио губернатора Северной столицы проголосовал в школе №12 на Васильевском острове.

На участок Александр Беглов прибыл один. Он предъявил членам участковой избирательной комиссии свой паспорт и получил два бланка для голосования - один для губернаторских выборов, второй - с именами кандидатов в муниципальные депутаты.

С восьми утра в Петербурге работают 1944 избирательных участка, также жители Северной столицы смогут проголосовать в крупнейших садовых товариществах Ленинградской и Псковской областей.

Всего для участия в губернаторских выборах отпечатано 3 миллиона 817 тысяч 929 бюллетеней, что составляет 100 процентов от общего числа зарегистрированных в городе избирателей.