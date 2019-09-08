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08.09.2019 17:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Матвиенко: Необходимо противостоять попыткам переписать историю

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что необходимо противостоять попыткам переписать историю. Об этом она заявила в рамках церемонии в День памяти жертв блокады Ленинграда.

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Глава верхней палаты парламента приняла участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище.

Блокада началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Как отметила Матвиенко, в такие дни тысячи петербуржцев приходят на Пискаревское кладбище, чтобы отдать дань памяти героическим защитникам города, тем, кто его оборонял, кто пережил эти трудные блокадные дни.

Она считает очень важным хранить память о войне, передавать ее следующим поколениям, ведь только тогда будет гарантировано, что ничего подобного не повторится.

- Хранить эту память еще очень важно и потому, что мы видим, как в канун 70-летия Великой Победы активизировались некоторые политики, которые очень сильно пытаются переписать историю, - сказала спикер Совфеда журналистам.

Она напомнила о заявлениях некоторых политиков Запада, которые доходят до того, что пытаются даже переложить на Россию вину за эту мировую трагедию. То есть на страну, где 27 миллионов человек погибли в борьбе с нацизмом!

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- Ничем иным, как кощунством, издевательством над исторической памятью, цинизмом это объяснить нельзя, - добавила Валентина Матвиенко.

В традиционной церемонии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Среди участников мероприятия - врио губернатора Александр Беглов и полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.

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