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Единый день голосования
08.09.2019 14:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга на избирательном участке №2237.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Москвичи приходят на участки, заранее определившись с кандидатом

"Сегодня я голосую на участке, где прикреплена", - приводит ее слова РИА Новости. Она назвала Единый день голосования "очень важным".

"Хотелось бы, чтобы каждый петербуржец пришел и сделал свой выбор", - сказала Матвиенко. По ее мнению, участие в выборах - это не только право, но и "гражданская нравственная обязанность".

"Я хочу еще раз обратиться к петербуржцам. Пожалуйста, приходите на избирательные участки. Именно вы определите, кто достоин управлять городом, придать ему дальнейший импульс развития, создать комфортные условия для жителей", - сказала глава Совфеда.

В Единый день голосования 8 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы губернатора города. На этот пост претендуют врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") и Михаил Амосов ("Гражданская платформа").

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