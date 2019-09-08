Мурманчанин переплыл Кольский залив за 14 минут 37 секунд

В Мурманске состоялся спортивный фестиваль "Гольфстрим", программа которого включала в себя 20 мероприятий. Наиболее зрелищным из них стал заплыв через Кольский залив на 1200-метровую дистанцию. Температура воды в заливе в этот момент составляла 7 градусов возле места старта и 10 градусов на остальной части дистанции.

Участие в заплыве приняли 36 человек - 26 мужчин и 10 женщин. Среди мужчин победителем стал мурманчанин Владимир Сапожников, который переплыл залив за 14 минут 37 секунд. Ему достанется золотая медаль и приз в сто тысяч рублей. Пловцу не хватило 10 секунд, чтобы перекрыть прошлогодний рекорд заплыва среди мужчин, который составляет 14 минут 27,98 секунд и принадлежит ему же.

Зато целых два новых рекорда установили представительницы прекрасного пола. Алиса Фатум из Германии пересекла залив за 15 минут 18,5 секунд. Еще одной спортсменкой, побившей прошлогодний "женский" рекорд, стала Елена Булохова из Воркуты, которая преодолела маршрут заплыва за 15 минут 25 секунд.

Кульминацией спортивного праздника стал массовый забег по мосту через Кольский залив на дистанцию 1611 метров. В нем участвовали более 10 тысяч участников - от профессиональных спортсменов до людей с ограниченными возможностями здоровья.