В пилотных школах и детских садах Архангельской области появились разноцветные контейнеры для пластика, бумаги и других отходов, а в классах прибавилось урн. Считается, что новое поколение гораздо легче взрослых учится сортировать мусор, а потом вовлекает в это всю семью.

Считается, что новое поколение гораздо легче взрослых учится сортировать мусор, а потом вовлекает в это всю семью. Фото: Иван Малыгин

-Дети восприняли новшество на "ура", - рассказывает заместитель директора 11-й школы Архангельска Надежда Буланова. - Еще никто не сказал: мы не будем возиться с этим мусором.

Макулатуру школа сдавала уже давно, а по приему пластика договорилась с тем же подрядчиком, который забирал бумажные отходы. Для раздельного сбора во дворе установили "мусорный домик". Пополняется он быстро: помимо учеников и учителей, сюда приносят отсортированный мусор жители окрестных домов. И чем их больше, тем лучше, ведь школа получает за сданные пластик и бумагу деньги. Конечно, это не очень большие суммы, но "мусорных" средств уже хватило на спортинвентарь - мячи, табло для ведения счета и призы чемпионам.

С 1 января на раздельный сбор перейдут все школы Архангельска. А в Новодвинске двух- и трехсекционные урны с надписями и рисунками установили уже во всех учебных заведениях. Спонсором стало местное бумажное производство.

Пилотный проект охватил пять городов Поморья. Пока в нем участвуют школы и детские сады, но в перспективе этим займутся все бюджетные учреждения.