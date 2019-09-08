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08.09.2019 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около часа ночи таксист приехал по очередному заказу. К нему в машину сели двое молодых людей, они сразу же стали вести себя агрессивно.

В Ленобласти три человека погибли в ДТП

Когда один из пассажиров достал нож, водитель выскочил из автомобиля. Клиенты вышли за ним. Тогда таксист достал травматический пистолет и выстрелил из него три раза. Один из нападавших был ранен, его напарник убежал.

Сейчас нападавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. Второго пассажира ищут, а сам таксист написал в полицию заявление о нападении.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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