В Ленобласти таксист открыл стрельбу по напавшим на него клиентам

Во Всеволожском районе Ленинградской области 24-летний таксист обстрелял двух напавших на него клиентов, один из них оказался в больнице.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около часа ночи таксист приехал по очередному заказу. К нему в машину сели двое молодых людей, они сразу же стали вести себя агрессивно.

Когда один из пассажиров достал нож, водитель выскочил из автомобиля. Клиенты вышли за ним. Тогда таксист достал травматический пистолет и выстрелил из него три раза. Один из нападавших был ранен, его напарник убежал.

Сейчас нападавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое. Второго пассажира ищут, а сам таксист написал в полицию заявление о нападении.