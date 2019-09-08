В Ленобласти три человека погибли в ДТП

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства столкновения двух иномарок, в результате которого погибли три человека.

По данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на 11-м километре автодороги, соединяющей Павловск и урочище Косые Мосты.

Автомобиль Honda по невыясненным пока причинам вылетел на встречную полосу и врезался в BMW. Во второй иномарке находились три человека, все они скончались на месте происшествия.

Женщина, которая управляла автомобилем Honda, госпитализирована в тяжелом состоянии.