В Мурманской области проголосовали более 24 процентов избирателей

В Мурманской области на выборах губернатора к 15.00 явка составила 24,34 процента. Об этом сообщил председатель избиркома Мурманской области Антон Богомолов.

Двумя часами ранее количество проголосовавших избирателей в регионе составляло 11,44 процента.

Лидерами по явке стали военные гарнизоны. В ЗАТО Видяево к 12.00 проголосовали более 22 процентов избирателей. В городе Североморске, который является главной базой Северного флота, явка достигла 19,57, а ЗАТО Островной - 19,65 процентов.

"Гражданские" населенные пункты отстали примерно вдвое. В Мурманске проголосовали 10,19 процентов избирателей, в Мончегорске - 7,79 процентов, в Апатитах - 8,90 процентов, в Кандалакше - 9,43 процента.

Избиратели Заполярья на нынешних выборах проявляют большую активность, чем год назад. На губернаторских выборах 2014 года к этому часу явка составляла 21,58 процента.