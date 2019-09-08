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Единый день голосования
08.09.2019 08:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петербуржцы смогут проголосовать, не выезжая со своих дач

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Петербурге в 8.00 открылись 1944 избирательных участка. Сегодня в Северной столице выбирают губернатора, а также депутатов муниципалитетов.

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, для голосования на выборах первого лица города отпечатано 3 миллиона 817 тысяч 929 бюллетеней. Это соответствует числу избирателей, зарегистрированных в Северной столице на начало года.
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Большинство участков открыты в школах, также организовано 46 пунктов для голосования в местах, где избиратели находятся временно. Так, проголосовать можно на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково. Два участка открыты в следственных изоляторах.

Петербуржцы, которые в данный момент находятся в больницах, смогут проголосовать, не покидая учреждений - там тоже открыты избирательные участки.

Ряд участков в Петербурге оборудован для потребностей граждан с инвалидностью. В частности, на 24 участках созданы специальные условия для слепых и слабовидящих граждан. Еще на 54 участках избиратели с нарушениями слуха смогут получить услуги сурдопереводчиков.

Учитывая, что дачный сезон еще в самом разгаре, 62 участка открыты на территории крупнейших садоводств Ленинградской области. Так, более 1100 избирателей собираются проголосовать в массиве "Мшинская". В садовых товариществах "Дунай" и "Восход" (в Синявино) и "Уют-2" (в Пупышево) планируют исполнить свой гражданский долг от 500 до 650 человек. Всего же голосовать недалеко от дачи в Ленобласти планируют свыше 15 тысяч человек.

Еще 15 участков откроются в Псковской области, здесь также находится много дачных товариществ. Наибольший интерес избиратели проявили к участку в Порхове, здесь к 4 сентября было обработано 313 заявлений. Заявления о желании отдать свой голос на территории Псковской области подали около трех тысяч петербуржцев. Также около 500 петербуржцев ждут на цифровых участках в Москве.

Стоит отметить, что всего по месту нахождения, а не прописки, собираются проголосовать более 65 тысяч человек.

Граждане, которые будут голосовать по месту нахождения, получат только один бюллетень - для выборов губернатора.

Фото: ПРОСТО О ВЫБОРАХ / youtube.com
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В Единый день голосования в Петербурге выбирают депутатов для 110 муниципалитетов города. Основная задача муниципальных депутатов - это разработка бюджета МО. Главная статья трат всех городских муниципалитетов - благоустройство дворовых территорий.

В этом году петербуржцам предстоит выбрать 1560 депутатов, именно они будут принимать решения об установке лавочек и детских площадок во дворах. Всего же на мандаты на муниципальных выборах претендует 5372 кандидата.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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