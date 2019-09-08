В Санкт-Петербурге в воскресенье был большой политический день - жители избирали губернатора города и депутатов муниципальных советов. Предварительные итоги станут известны в понедельник, а окончательные Санкт-Петербургская избирательная комиссия подведет через несколько дней.

За пост главы Северной и культурной столицы боролись трое - врио главы города Александр Беглов, а также депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Одновременно с губернаторскими в Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов. На 1560 мандатов претендовали 5372 кандидата, почти треть из них - самовыдвиженцы. В горизбиркоме отметили, что в сравнении с прошлыми выборами конкуренция возросла: если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов больше на 36 процентов, а зарегистрированных - на 44 процента.

Согласно официальным данным, на территории Санкт-Петербурга осуществляют свои полномочия 30 территориальных избирательных комиссий и 1944 участковые комиссии, из них 46 - в местах временного пребывания избирателей.

- Образованы участки на территории Ладожского и Московского железнодорожных вокзалов, в аэропорту Пулково, - сообщили в городской комиссии. - Еще два - на территории СИЗО, остальные участки в учреждениях здравоохранения. Для голосования было изготовлено 3 817 929 бюллетеней, что составляет сто процентов от численности избирателей по данным на 1 сентября 2019 года.

Участки для голосования работали с восьми часов утра до восьми вечера, причем не только во всех районах города, но и в соседних областях.

При подготовке к выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга в горизбиркоме учли, что называется, даже прогноз погоды. Начало сентября выдалось в Северной столице необычайно теплым, и чтобы не отрывать дачников от забот, для проведения голосования было образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, еще 15 - на территории Псковской области. Кроме того, проголосовать за своего кандидата можно было на 30 цифровых участках в Москве. На одном из них проголосовал депутат Государственной Думы, петербуржец Сергей Боярский.

Если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов больше на 36 процентов, а зарегистрированных - на 44 процента

Участвовать в выборах не по месту прописки, а "по месту нахождения" пожелали свыше 65 тысяч горожан - именно столько заявлений было подано через Единый портал государственных услуг, МФЦ, пункты приема заявлений ТИК и УИК.

- На моем участке было достаточно многолюдно, - отметил президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, который принял участие в голосовании на одном из избирательных участков Центрального района. - Это свидетельствует об ответственном отношении петербуржцев к будущему нашего города. Гражданская активность, неравнодушие к судьбе Санкт-Петербурга - залог его дальнейшего стабильного развития и успешного решения задач.

Людям с ограничениями по здоровью была предоставлена возможность вызвать социальное такси, чтобы добраться до избирательного участка. Внутри помощь им оказывали волонтеры.

- В Санкт-Петербурге 24 участка, которые специально оборудованы для голосования слепых и слабовидящих избирателей, и 54 участка с сурдопереводчиком, - рассказали в горизбиркоме. - На всех избирательных участках размещены специальные трафареты с прорезями в квадратах на месте проставления знака для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями с ограниченными физическими возможностями по зрению.

Наконец, желающие могли даже проголосовать на дому. Таким способом воспользовался, например, бывший главный тренер ФК "Зенит" Герман Зонин, которому до избирательного участка трудно дойти просто в силу возраста - как раз сегодня, 9 сентября, ему исполняется 93 года.

Что касается жалоб, то их число на момент подписания номера не превышало сотни. Об этом журналистам сообщил член горизбиркома Олег Зацепа. По его словам, это немного с учетом того, что в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию стекаются обращения, подлежащие рассмотрению в территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований. Кроме того, в это число входят не только жалобы, но и "так называемые обращения о нарушениях закона, в том числе и не посягающих на избирательные права".