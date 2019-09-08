Новости

В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 21:14
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 21:10
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 21:04
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 20:58
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 20:57
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 20:55
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 20:46
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях 20:32
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести 20:26
Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора 20:23
ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии" 20:20
Выборы в Мосгордуму завершены 20:14
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным 20:11
В Шереметьево Boeing экстренно прервал вылет 20:08
Мурманчанин переплыл Кольский залив за 14 минут 37 секунд 20:07
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале 19:56
Глава Мосгоризбиркома дал прогноз по явке 19:46
Явка на выборах в парламент КБР достигла почти 60 процентов 19:40
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2" 19:39
Престарелый самурай: выбираем подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120 19:30
Горбунов: Явка на выборах в Мосгордуму превысила 17% 19:21
Явка на онлайн-выборах в Мосгордуму приблизилась к 100 процентам 19:20
Мосгоризбирком: Явка на электронном голосовании достигла 87,7% 19:14
Наблюдатели назвали эксперимент с электронным голосованием успешным 19:06
Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 20:26
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бюллетень Северной столицы

Жители города на Неве выбирали губернатора и депутатов муниципальных советов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
В Санкт-Петербурге в воскресенье был большой политический день - жители избирали губернатора города и депутатов муниципальных советов. Предварительные итоги станут известны в понедельник, а окончательные Санкт-Петербургская избирательная комиссия подведет через несколько дней.

За пост главы Северной и культурной столицы боролись трое - врио главы города Александр Беглов, а также депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Одновременно с губернаторскими в Петербурге прошли выборы депутатов 110 муниципальных советов. На 1560 мандатов претендовали 5372 кандидата, почти треть из них - самовыдвиженцы. В горизбиркоме отметили, что в сравнении с прошлыми выборами конкуренция возросла: если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов больше на 36 процентов, а зарегистрированных - на 44 процента.

Согласно официальным данным, на территории Санкт-Петербурга осуществляют свои полномочия 30 территориальных избирательных комиссий и 1944 участковые комиссии, из них 46 - в местах временного пребывания избирателей.
СПЧ фиксирует всплеск "фейков" о нарушениях на выборах в Санкт-Петербурге

- Образованы участки на территории Ладожского и Московского железнодорожных вокзалов, в аэропорту Пулково, - сообщили в городской комиссии. - Еще два - на территории СИЗО, остальные участки в учреждениях здравоохранения. Для голосования было изготовлено 3 817 929 бюллетеней, что составляет сто процентов от численности избирателей по данным на 1 сентября 2019 года.

Участки для голосования работали с восьми часов утра до восьми вечера, причем не только во всех районах города, но и в соседних областях.

При подготовке к выборам высшего должностного лица Санкт-Петербурга в горизбиркоме учли, что называется, даже прогноз погоды. Начало сентября выдалось в Северной столице необычайно теплым, и чтобы не отрывать дачников от забот, для проведения голосования было образовано 62 избирательных участка на территории Ленинградской области, еще 15 - на территории Псковской области. Кроме того, проголосовать за своего кандидата можно было на 30 цифровых участках в Москве. На одном из них проголосовал депутат Государственной Думы, петербуржец Сергей Боярский.

Если сравнить с 2014 годом, то количество выдвинутых кандидатов больше на 36 процентов, а зарегистрированных - на 44 процента

Участвовать в выборах не по месту прописки, а "по месту нахождения" пожелали свыше 65 тысяч горожан - именно столько заявлений было подано через Единый портал государственных услуг, МФЦ, пункты приема заявлений ТИК и УИК.

- На моем участке было достаточно многолюдно, - отметил президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев, который принял участие в голосовании на одном из избирательных участков Центрального района. - Это свидетельствует об ответственном отношении петербуржцев к будущему нашего города. Гражданская активность, неравнодушие к судьбе Санкт-Петербурга - залог его дальнейшего стабильного развития и успешного решения задач.

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Людям с ограничениями по здоровью была предоставлена возможность вызвать социальное такси, чтобы добраться до избирательного участка. Внутри помощь им оказывали волонтеры.

- В Санкт-Петербурге 24 участка, которые специально оборудованы для голосования слепых и слабовидящих избирателей, и 54 участка с сурдопереводчиком, - рассказали в горизбиркоме. - На всех избирательных участках размещены специальные трафареты с прорезями в квадратах на месте проставления знака для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями с ограниченными физическими возможностями по зрению.

Наконец, желающие могли даже проголосовать на дому. Таким способом воспользовался, например, бывший главный тренер ФК "Зенит" Герман Зонин, которому до избирательного участка трудно дойти просто в силу возраста - как раз сегодня, 9 сентября, ему исполняется 93 года.

Что касается жалоб, то их число на момент подписания номера не превышало сотни. Об этом журналистам сообщил член горизбиркома Олег Зацепа. По его словам, это немного с учетом того, что в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию стекаются обращения, подлежащие рассмотрению в территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований. Кроме того, в это число входят не только жалобы, но и "так называемые обращения о нарушениях закона, в том числе и не посягающих на избирательные права".

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом
В Ингушетии избрали главу республики