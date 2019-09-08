В Петербурге вспоминают жертв блокады

В Петербурге 8 сентября вспоминают жертв блокады. Именно в этот день в 1941 году вокруг города сомкнулось кольцо осады. По разным оценкам, погибли от 600 тысяч до полутора миллионов человек.

На Пискаревском мемориальном кладбище, где похоронено порядка полумиллиона Ленинградцев, погибших в этот страшный период, сегодня были возложены цветы.

Также 8 сентября цветы возложили на Волковском, Серафимовском, Смоленском, Невском, Богословском кладбищах. Там также похоронены те, кто не смог пережить блокаду.

Траурная церемония прошла на площади Победы, сообщает пресс-служба администрации города. К монументу героическим защитникам Ленинграда и вечному огню были возложены цветы. Площадь Победы известна каждому, кто приезжает в Петербург на самолете, через нее проходит дорога из Пулково.

В период блокады именно здесь находился передний край обороны города.

Ряд более южных территорий, которые сейчас входят в состав Петербурга (например, Пушкин), в годы Великой Отечественной войны находились в зоне оккупации.

В 15.00 акция памяти пройдет в Соляном переулке возле Музея обороны и блокады Ленинграда, недавно открытого после реконструкции.