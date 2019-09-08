В России закрылись избирательные участки

В России завершился Единый день голосования. Последними избирательные участки закрылись в самом западном регионе страны - в Калининградской области в 21.00. Здесь выбирали 41 депутата в трех городских округах. Еще в шести муниципалитетах прошли довыборы по 12 избирательным округам.

В воскресенье, 8 сентября, шесть тысяч выборов разного уровня прошли во всех 85 регионах страны. Самыми крупными были губернаторские - в 16 субъектах РФ.

В четырех регионах россияне выбирали депутатов Госдумы. В 13 субъектах РФ избирались законодательные собрания, в 22 административных центрах - гордумы. И в трех столицах регионов голосовали за мэров.

По итогам Единого дня голосования должны быть замещены 47 тыс. 608 депутатских мандатов и выборных должностей.