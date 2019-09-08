Обновленный музей открылся 6 сентября. Его уникальная экспозиция начала работу еще в 1944 году, а в 1952-м музей был репрессирован едва ли не со всем городом по "ленинградскому делу". Возродить его удалось лишь в 1989 году, однако в значительно меньших, чем прежде, размерах. В конце 1940-х выставочные площади и хранилища занимали почти 40 тысяч квадратных метров, сегодняшняя экспозиция - 600. Остальные помещения в здании в Соляном переулке находятся в ведении Министерства обороны РФ. Летом 2018 года было принято решение о реконструкции музея, которую завершили к годовщине начала блокады.
- Мы ведем переговоры о передаче городу примерно 30-35 тысяч квадратных метров, - рассказал на церемонии открытия музея врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Это сложный и длительный процесс, необходимо подготовить документацию, поэтому мы, не дожидаясь результата, выкупили для нужд музея 350 квадратных метров площадей.
Такая помощь Смольного позволила полностью изменить концепцию экспозиции - вывести в другие помещения административные кабинеты и проложить по залу большой экскурсионный маршрут: от предвоенного Ленинграда по Дороге жизни до прорыва блокады и полного освобождения осажденного города.
Блокадники, которые присутствовали на церемонии открытия, поблагодарили городские власти и за бережное отношение к исторической памяти, и за то, что музей в Соляном переулке удалось отстоять. Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое активно выступало за сохранение музея на прежнем месте.