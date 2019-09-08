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08.09.2019 19:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Город помнит

В Петербурге прошли мероприятия памяти жертв блокады
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
В Санкт-Петербурге состоялись мероприятия, посвященные Дню скорби - дню начала блокады Ленинграда. Город продержался в осаде почти 900 дней, точное число погибших не известно до сих пор. Их имена, установленные преимущественно по домовым книгам, звучали в рамках специальной акции, которая так и называется - "Блокада. Имена". На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков и цветов. А сегодня, 9 сентября, перед зданием Музея обороны и блокады Ленинграда пройдет концерт "Город помнит - город живет".
Одна из блокадниц, увидев эту инсталляцию, тут же воскликнула: "Да это же я". Фото: Анжела Мнацаканян Одна из блокадниц, увидев эту инсталляцию, тут же воскликнула: "Да это же я". Фото: Анжела Мнацаканян
Одна из блокадниц, увидев эту инсталляцию, тут же воскликнула: "Да это же я". Фото: Анжела Мнацаканян

Обновленный музей открылся 6 сентября. Его уникальная экспозиция начала работу еще в 1944 году, а в 1952-м музей был репрессирован едва ли не со всем городом по "ленинградскому делу". Возродить его удалось лишь в 1989 году, однако в значительно меньших, чем прежде, размерах. В конце 1940-х выставочные площади и хранилища занимали почти 40 тысяч квадратных метров, сегодняшняя экспозиция - 600. Остальные помещения в здании в Соляном переулке находятся в ведении Министерства обороны РФ. Летом 2018 года было принято решение о реконструкции музея, которую завершили к годовщине начала блокады.

Фото: Анжела Мнацаканян
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда

- Мы ведем переговоры о передаче городу примерно 30-35 тысяч квадратных метров, - рассказал на церемонии открытия музея врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. - Это сложный и длительный процесс, необходимо подготовить документацию, поэтому мы, не дожидаясь результата, выкупили для нужд музея 350 квадратных метров площадей.

Такая помощь Смольного позволила полностью изменить концепцию экспозиции - вывести в другие помещения административные кабинеты и проложить по залу большой экскурсионный маршрут: от предвоенного Ленинграда по Дороге жизни до прорыва блокады и полного освобождения осажденного города.

Блокадники, которые присутствовали на церемонии открытия, поблагодарили городские власти и за бережное отношение к исторической памяти, и за то, что музей в Соляном переулке удалось отстоять. Напомним, ранее обсуждалась идея строительства для него нового здания, однако власти Петербурга прислушались к мнению городского сообщества, которое активно выступало за сохранение музея на прежнем месте.

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