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Единый день голосования
08.09.2019 11:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Врио губернатора Мурманской области проголосовал на выборах

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманске на избирательном участке в гимназии №5 на губернаторских выборах проголосовал врио губернатора Мурманской области и Андрей Чибис.

- Все избирательные участки сегодня открылись вовремя и работают в штатном режиме, - сообщил он. - Свой долг избирателя я тоже исполнил.

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По словам врио губернатора, сегодня в течение дня он намерен посетить несколько небольших населенных пунктов в окрестностях областного центра, чтобы проверить их готовность к отопительному сезону.

Сегодня в Мурманской области начались выборы губернатора региона. В бюллетенях значатся 6 фамилий: Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР), Василий Буров ("Справедливая Россия"), Виталий Измайлов ("Гражданская платформа"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Андрей Чибис ("Единая Россия").

Также в 15 муниципалитетах региона, в том числе в Мурманске, проходят выборы депутатов местных Советов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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