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08.09.2019 09:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

1480 избирательных участков в Волгоградской области приняли наблюдателей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: пресс-служба админиистрации Волжского Фото: пресс-служба админиистрации Волжского
Фото: пресс-служба админиистрации Волжского

Практически на всех избирательных участках в Волгоградской области присутствуют наблюдатели, сообщила журналистам председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе.

В Прикамье открылись более 500 избирательных участков

- День начался спокойно. Есть небольшие недоразумения, когда наблюдатель по какой-то причине вовремя не забрал направление. Но все оперативно разрешается, и люди заходят на участки, - прокомментировала Гензе. - 1480 участков приняли наблюдателей. Они будут присутствовать и при подсчете голосов. У них есть пошаговые инструкции.

В Волгоградской области проходят выборы губернатора и депутатов региональной думы, а также в органы местного самоуправления.

- Голосование началось в восемь утра на всех избирательных участках, кроме одного. Участок №635 начал свою работу с шести утра,- сказал председатель ИКВО Виктор Черячукин.

Работа всех избирательных участков закончится в 20:00.

На пост главы области претендуют четыре кандидата. В выборах депутатов областной Думы по единому округу принимают участие пять политических партий ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", КПРФ, "Единая Россия", ЛДПР, Справедливая Россия), в партийных списках - 250 кандидатов. По 19 одномандатным округам в выборах участвуют 89 кандидатов.

В выборах в 516 органов местного самоуправления зарегистрировались 4644 кандидата.

Для впервые голосующих молодых избирателей предусмотрены подарки: сертификаты на посещение футбольного матча с участием "Ротора" и браслеты с символикой выборов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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