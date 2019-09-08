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08.09.2019 13:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов ответил на зарубежные высказывания о выборах в Крыму

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти региона не будут обращать никакого внимания на звучащие с Украины и из некоторых западных стран заявления о нелегитимности итогов сегодняшних выборов на полуострове. Такое заявление Аксенов сделал, проголосовав на региональных и муниципальных выборах на участке в Симферополе.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По его мнению, читать заявления украинских политиков о непризнании итогов выборов Госсовета РК второго созыва нет никакого смысла.

- Я такие новости не читаю, - сказал он. - Пишут одно и то же. Я наперед как Нострадамус могу предсказать, что они напишут - вчера я мог 100 процентов сделать прогноз на сегодняшний день. Я вообще не отвлекаюсь на это. Мы идем своим путем. Крым развивается. Все, кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что российский Крым двигается вперед и не стоит на месте.

Аксенов отметил, что сегодня крымчане выбирают вектор движения на ближайшие пять лет.

- Мы голосуем за продолжение модернизации нашего региона, которая началась после победы Крымской весны и воссоединения с Россией. За превращение нашей республики в передовой, процветающий регион нашей страны, витрину и центр притяжения всего Русского мира. За исполнение Крымской мечты, - резюмировал он.

По данным крымского избиркома, к полудню явка избирателей в Республике Крым составила 14,43 процента. До 20 часов будет работать 1201 избирательный участок. Голосование проходит в штатном режиме.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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