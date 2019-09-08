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08.09.2019 20:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести

Текст: Юлия Крымова (Ялта)

В Крыму во время шторма утонули шесть человек. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм

- В акватории Черного моря спасено пять человек. Шестеро получили травмы, несовместимые с жизнью, - сказано в  сообщении.

В ведомстве рассказали, что люди купались в море, несмотря на штормовое предупреждение об усилении северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду. В частности, помощь потребовалась пятерым купальщикам на пляже "Краб" поселка Отрадное (Большая Ялта). С берега им бросили спасательный круг и конец Александрова. Однако спасти удалось только троих, еще два человека погибли от полученных в штормящем море травм.

Двое мужчин не смогли сами доплыть к берегу на пляже "Солярис" в районе гостиницы "Ялта-Интурист". Их подняли на борт катера "Лидер" сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Кроме того, была оказана помощь мужчине и женщине, которые купались в районе технической зоны ялтинской набережной имени Ленина. Мужчину подняли на борт катера спасатели, а женщину, которая выбилась из сил и просила о помощи, из штормящего моря спасли очевидцы.

В ГУ МЧС по РК напомнили отдыхающим о запрете купания в шторм и соблюдении правил безопасности в воде.   

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