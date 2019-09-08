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08.09.2019 20:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии"

Текст: Николай Грищенко
Фото: ФК "Ростов" Первые два мяча сборной Сирии забил защитник "Ростова" Арсений Логашев. Фото: ФК "Ростов"
Первые два мяча сборной Сирии забил защитник "Ростова" Арсений Логашев. Фото: ФК "Ростов"

Десять тысяч жителей Ростова-на-Дону пришли, чтобы увидеть товарищеский матч между молодежной сборной Сирии и ФК "Ростов". Впрочем нашлись болельщики и у арабских футболистов - несколько сотен выходцев с Ближнего Востока приехали на стадион "Олимп-2" ради поддержки своих земляков.

Как бы подчеркивая название "Матч мира" на спортивной арене царила самая благостная и доброжелательная атмосфера. Болельщики соревновались лишь в степени оваций  для своих любимцев.

Фото: Григорий Дукор/ТАСС
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"Изначально предполагалось, что матч пройдет в сирийском Дамаске, но Международная федерация футбола из соображений безопасности не дала разрешение проводить товарищескую встречу. Матч был перенесен в Ростов-на-Дону", - рассказал перед товарищеским матчем тренер желто-синих Валерий Карпин.

В свою очередь главный тренер сборной Сирии Самер Альбастанли отметил, что несмотря на восемь лет гражданской войны его подопечные не потеряли спортивную форму и намерены достойно выступить.

"Думаю, этот матч станет отличной возможностью для наших игроков показать себя. В нашей сборной собраны перспективные ребята. Рады, что "Ростов" предоставил нам такой шанс, постараемся показать хороший и честный футбол", - сказал он.

Однако спорт предусматривает бескомпромиссную борьбу. Класс и профессионализм ростовчан оказался на порядок выше, чем у сирийской молодежки. Первый тайм завершился с разгромным счетом 3-0 в пользу хозяев поля. Вначале дважды отличился защитник "Ростова" Арсений Логашев, а 39-й минуте третий мяч забил полузащитник Александр Саплинов. Вторая половина встречи также прошла под диктовку ростовчан, но поразить ворота Мухаманда Чанты не удалось. Встреча завершилась закономерной победой донского клуба со счетом 3-0.

Кстати

Первая товарищеская игра между СССР и Сирией состоялась в 1988 году в Дамаске. Матч завершился со счетом 2-0 в пользу советских футболистов.

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