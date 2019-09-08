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08.09.2019 16:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр: На юге России ожидаются дожди и смерчи на море

Текст: Ирина Белова

На юге России сохранится неустойчивая погода с сильными дождями. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Фото: iStock
В горах под Сочи выпал первый снег

"На юге европейской территории России - вот там неустойчивость, фронтальные разделы проходят. И вот там будут очень интенсивные дожди в Краснодарском крае, включая и горные и предгорные районы Черноморского побережья", - сказал собеседник агентства.

На этой территории продолжают сохраняться интенсивные осадки с ветром до 20-23 м/с. Однако, по прогнозам метеорологов, в ближайшие дни ожидается улучшение погоды.

"Постепенно в районе Большого Сочи ситуация улучшается, в Краснодарском крае тоже. Температура в Сочи +25-27 градусов, температура воды +26. Но есть вероятность формирования смерчей, но над морем, без выхода на сушу", - отметил Роман Вильфанд.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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