На Кубани 87 участков оснастили комплексами обработки бюллетеней

Явка на выборах на Кубани по состоянию на 10.00 составила 10,13 процента. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. Он отметил, что выборы проходят в штатном режиме.

В воскресенье в регионе проходят 539 избирательных кампаний. На 1786 избирательных участках могут проголосовать более двух миллионов человек. Для них оборудовано 1786 избирательных участков. Причем большинство из них оснащены системой ГАС "Выборы", а 87 - комплексами обработки избирательных бюллетеней.

В Единый день голосования в крае выберут более 6 тысяч депутатов и 149 городских и сельских глав в 41 городском округе и муниципальном районе, а также депутата Законодательного собрания края от округа № 15. За депутатские мандаты борются 11 тысяч 569 кандидатов, которые представляют 13 политических партий.

По информации пресс-службы администрации Кубани, практически все избирательные участки расположены на первых этажах зданий и удобны для голосования маломобильных граждан, помещения имеют пандусы и кнопки вызова. Пожилым людям и инвалидам помогают волонтерские группы, на более чем на 530 пунктах голосования имеются специальные бюллетени для слабовидящих.

Охраняют общественный порядок во время выборов 5,5 тысячи полицейских, две тысячи народных дружинников, а также росгвардейцы, сотрудники охранных предприятий и казаки.

По словам председателя Общественной палаты региона Любови Поповой, на всех избирательных участках работают наблюдатели от партий и общественных организаций (от НКО за выборами следят 600 человек). До окончания подсчета голосов в Общественной палате края будет работать Ситуационный центр, сюда можно позвонить по телефону: +7(918) 957-50-31.

"Основная задача - не допустить нарушения прав участников избирательного процесса", - отметила Попова.

Сегодня "горячая линия" (телефон: 8 (861) 267-06-73) открылась и в Совете при главе администрации (губернаторе) по развитию гражданского общества и правам человека. Здесь принимают информацию о всех возможных случаях нарушения избирательного законодательства, а также оказывают консультативную помощь по вопросам участия в Едином дне голосования.