В очереди в детские дошкольные учреждения города-курорта Анапы стоит почти столько же малышей, сколько их сегодня посещает: городские власти не успевают за фактическим приростом численности юных анапчан. Об этом и письмо в редакцию.

"Живу в Анапе семь лет, с женой и сыном. Ребенку пора в сад, но мест нет, и жена вынуждена, бросив работу, сидеть дома," пишет Артур Товмасян. Поскольку во дворе их дома по ул. Владимирской, 154, уже был заложен котлован детского учреждения, супруги не сомневались, что сын именно там получит место. 1 сентября построенный сад должен был открыться, но прилетевшая из коридоров мэрии новость ошарашила: администрация города-курорта отказалась его принимать в эксплуатацию. Неужели так бывает - при огромной потребности Анапы в детских дошкольных учреждениях?

Мы сначала тоже не поверили. Какой резон городским властям отказываться от того, что им фактически дарит инвестор - строительная компания "Вюн-Кон-сервис"? Оказалось, у этой недетской сказочки длинная присказка. Руководитель компании Денис Очкас изложил ее кратко:

- Основная причина конфликта - неисполнение администрацией города-курорта обязательств договора социального и делового партнерства от 2007 года по передаче под застройку соответствующих земельных участков и выдаче разрешительных документов на строительство. Землю нам дали только после суда, но не на 200 мест, как предполагалось изначально по договору, а лишь на 80.

Земля для детсада приглянулась под возведение многоэтажек коммерсантам

Даже дошкольнику понятно, что теремок слишком мал и на всех детей в округе его не хватит. У таких объектов существуют нормы застройки. Где разместить остальные 120 мест? В воздухе? Так ситуация переползла в залы суда.

Об этом конфликте "Российская газета" уже писала (федеральный выпуск N 180 (6751). Компания "Вюн-Кон-Сервис" в ходе споров с администрацией Анапы выиграла все (!) судебные процессы. Теперь новое столкновение в суде. Анапский суд поддержал позицию дольщиков и краснодарская краевая Фемида встала на сторону жителей комплекса "ТРИО", обязав городскую администрацию выделить земельный участок для достройки детского сада на 120 мест. Однако та упирается. Почему? Ведь разрешение на строительство ДДУ на 120 мест - решение, не требующее ни рубля бюджетных денег, и даже экономящее средства на социальные расходы: инвестор сам построит на свои средства нужный объект, что может уменьшить социальное напряжение хотя бы в отдельном микрорайоне. Однако сказка о теремке затянулась, несмотря на наступление первого сентября.

Жители микрорайона объясняют причину без иносказаний. Они уверены: земля, предназначенная для детского сада, давно приглянулась под возведение многоэтажек коммерсантам, к которым у мэра особое отношение. Иначе почему благоустроительные работы, произведенные жильцами комплекса "ТРИО" за свои средства (итогом их вместо свалки на пустыре возникла комфортная зона с тротуарами, клумбами и освещением), вызвали резкое раздражение городских властей? Новоселам велят убрать тротуары и цветники, освободить спорную землю. Вы спросите, зачем? А затем, чтобы их дорожки и цветочки не мешали строительству новой высотной лубяной избушки?