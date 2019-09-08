В Астрахани организовали онлайн-трансляцию выборов

8 сентября в Астрахани начал работу общественный онлайн-проект "Чистые выборы" - прямой эфир Дня голосования с трансляциями с избирательных участков, отчетами о явке избирателей, комментариями руководства избирательной комиссии и приглашенных экспертов. Трансляция продлится до поздней ночи - вплоть до оглашения предварительных итогов голосования.

Проект организован при поддержке Общественной палаты, в нём задействовано почти 200 активистов, в том числе 30 журналистов, которые будут вести эфиры с мест голосования из разных уголков города и области, сообщая обо всех замеченных нарушениях. Все представители проекта аккредитованы для работы на выборах.

8 сентября астраханцы выбирают губернатора, а также глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципалитетов. В общей сложности в регионе пройдут 190 избирательных кампаний.