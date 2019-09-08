В Астрахани зарегистрирована повышенная активность избирателей

В Астраханской области к 12 часам дня (по местному времени) на выборах губернатора проголосовали 15,4 процентов от общего числа избирателей. По сравнению с выборами главы региона в 2014 году явка увеличилась на 0,6 процента.

Как сообщили в областном избиркоме, в передовиках по голосованию Красноярский район, где явка составила 26,5 процентов, город Знаменск- 26 процентов и Черноярский район - 24 процента. Всего в Астраханской области зарегистрировано 731 319 избирателей. По словам главы избиркома Игоря Коровина, серьезных нарушений в ходе голосования не отмечено.

Напомним, что на пост губернатора Астраханской области зарегистрировано четыре кандидата: временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин, депутат Госдумы РФ от КПРФ Николай Арефьев, депутат облдумы от ЛДПР Тимофей Щербаков и кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев.

Кроме того, проходят выборы глав Черноярского, Лиманского и Красноярского районов, 65-ти поселковых советов и 121 депутата представительных органов муниципалитетов.