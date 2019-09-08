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08.09.2019 12:42
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Астрахани зарегистрирована повышенная активность избирателей

Текст: Наталья Коротченко

В Астраханской области к 12 часам дня (по местному времени) на выборах губернатора проголосовали 15,4 процентов от общего числа избирателей. По сравнению с выборами главы региона в 2014 году явка увеличилась на 0,6 процента.

Фото: Избирком КЧР
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Как сообщили в областном избиркоме, в передовиках по голосованию Красноярский район, где явка составила 26,5 процентов, город Знаменск- 26 процентов и Черноярский район - 24 процента. Всего в Астраханской области зарегистрировано 731 319 избирателей. По словам главы избиркома Игоря Коровина, серьезных нарушений в ходе голосования не отмечено.

Напомним, что на пост губернатора Астраханской области зарегистрировано четыре кандидата: временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Бабушкин, депутат Госдумы РФ от КПРФ Николай Арефьев, депутат облдумы от ЛДПР Тимофей Щербаков и кандидат от Партии пенсионеров Сергей Сычев.

Кроме того, проходят выборы глав Черноярского, Лиманского и Красноярского районов, 65-ти поселковых советов и 121 депутата представительных органов муниципалитетов.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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