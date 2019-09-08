В Астраханской области открылись все 580 избирательных участков

В единый день голосования 8 сентября в Астраханской области с 8.00 открылись все 580 избирательных участков: это 571 стационарный участок и девять временных, в том числе три открылись в больницах, два - в СИЗО и четыре на нефтяных платформах на Каспии. Об этом сообщил зампредседателя облизбиркома Владимир Золотокопов.

- Все участки открылись вовремя, жалоб в избирательную комиссию не поступало, - сказал Владимир Золотокопов.

Он добавил, что на участках работают 1960 наблюдателей, которые обладают правом видеосъемки.