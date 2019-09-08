В частном доме в Геленджике произошел крупный пожар

В Геленджике произошел крупный пожар на территории частного дома. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России, огонь распространился на площади тысячи квадратных метров.

По данным агентства, сообщение о возгорании поступило диспетчерам в 19.39. Загорелось частное строение по улице Борисовская. Существовала угроза распространения огня. В 21.28 ранг пожара повысили. Для ликвидации ЧП на месте работают 90 человек и 15 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает РИА Новости, в 22.33 пожарным удалось локализовать пожар на площади одной тысячи "квадратов". Причины пожара устанавливаются.