В горах под Сочи выпал первый снег

В горах в окрестностях Сочи выпал первый снег. Как сообщили "РГ" в пресс-службе курорта "Горки Город", накануне на Красной Поляне на высоте 2050 метров над уровнем моря сначала пошел град, а затем дождь со снегом.

"Мы планировали открыть горнолыжный сезон в начале декабря, но теперь, возможно, получится еще раньше", - заявили на курорте.

В Сети очевидцы охотно делились фотографиями заснеженных гор.

"Мы поднимались на канатке. Холодно, ветер, пахнет зимой. Это так интересно: ехала на машине из Сочи - жара неимоверная, на "Форельке" (Адлерское форелевое хозяйство) проморосил дождик, приехала на Поляну - холодно, поднялась в горы - зима. И все это за полдня: из жаркого лета в зиму и обратно. Супер!", - поделилась впечатлениями интернет-пользователь.

Сочинцы даже устроили спор. Одни писали, что так рано первый снег выпадал здесь тридцать лет назад, а другие вспомнили, что в 2013 году белое покрывало укрыло горы еще раньше - 5 сентября.

По словам местных жителей, в прошлом году в этом месте снег появился на месяц позже - в начале октября. Правда, все сошлись в одном, что это очень красивое зрелище. Особенно если учесть, что на всем черноморском побережье Сочи можно будет еще долго купаться.