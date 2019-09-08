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08.09.2019 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ялте два человека утонули в шестибалльный шторм

Текст: Юлия Крымова (Ялта)

Два человека утонули и один пропал без вести во время сильного шторма, который обрушился сегодня на Ялту. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов.

Фото: Алексей Сухоруков\РИА Новости
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- Волнение моря составляет около шести баллов. Только за сегодня в городском округе Ялта зафиксировано пять происшествий на воде. Двоих человек удалось спасти, одного пострадавшего ищут спасатели и, к сожалению, двое погибло, - рассказал Шахов.

По его словам, об ухудшении погодных условий было известно заранее, МЧС объявило штормовое предупреждение, однако отдыхающие и судовладельцы им пренебрегли.

- МЧС призывает граждан избегать купания и выхода в море в штормовых условиях, это чрезвычайно опасно, - отметил Шахов. - Шторм с сильным ветром и увеличением высоты волн представляет серьезную угрозу для отдыхающих и пассажиров любого судна. Даже самое прочное судно и опытный пловец находятся во власти стихии, и развитие событий может стать трагическим.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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