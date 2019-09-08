В Калмыкии озвучены первые данные о явке на выборах главы региона

В Калмыкии на выборах главы республики проголосовали свыше 23 тысяч человек, что составляет 11,33 процента от общего числа всех избирателей.

Как сообщил председатель избирательной комиссии РК Александр Дикалов, на 10:00 часов из зарегистрированных в регионе 204 692 избирателей проголосовало 23 182 человека. Лидером по явке пока является Черноземельский район, где проголосовали 26 процентов. За ним следуют Яшкульский, Октябрьский, Ики-Бурульский районы. Данные поступают в избирком в режиме онлайн.

"Пока все идет штатно. Жалоб и нареканий в Избирком Калмыкии не поступало", - отметил Александр Дикалов.

Для того, чтобы в Единый день голосования жители Элисты могли комфортно добраться до избирательных участков в городе организовано автобусное движение по пяти дополнительным маршрутам. Общественный транспорт ходит до 20:00.

Напомним, что на пост главы Калмыкии зарегистрированы четыре кандидата: временно исполняющий обязанности главы региона Бату Хасиков, депутат Народного Хурала Калмыкии Наталья Манжикова от партии "Справедливая Россия", руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок и руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев.