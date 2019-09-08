Новости

Володин проголосовал на выборах в Мосгордуму 12:10
В Калмыкии озвучены первые данные о явке на выборах главы региона 12:05
Пропавший в августе вертолет Ми-2 обнаружили в Красноярском крае 11:57
Явка на выборах в Сахалинской области превзошла ожидания облизбиркома 11:55
"Проект Косово" утрачивает поддержку в мире 11:49
На Чукотке и Камчатке завершились выборы 11:48
Явка на выборах губернатора Ставрополья на 10:00 составила 9 процентов 11:48
Потомок мушкетера понаблюдает за выборами в Вологде 11:47
Свыше 70 тысяч человек проголосовали в Петербурге на выборах губернатора 11:46
Минобороны РФ подготовило необычный подарок к Дню танкиста 11:26
Горбунов: Явка на выборах депутатов в Мосгордуму на 10:00 составила 2 процента 11:19
"День тишины" в Москве прошел без серьезных нарушений 11:11
В пензенском избиркоме рассказали о ходе выборов в гордуму 11:11
В Череповце на один день автобусы стали бесплатными 11:06
Врио губернатора Мурманской области проголосовал на выборах 11:04
Стало известно, сколько избирателей в Москве проголосуют на дому 11:03
К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40% 10:58
На выборах в Мосгордуму произошел курьез с осой 10:52
UFC: Реванш между Хабибом и Макгрегором пока невозможен 10:51
Хабиб и Порье сделали совместное фото после боя в Абу-Даби 10:45
МГИК: все избирательные участки в Москве открылись вовремя 10:44
Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга 10:36
Китайские боевые вертолеты приземлились на Урале 10:33
В дальневосточных регионах подсчитали явку избирателей на 15 часов 10:30
Вандал повредил знаменитую статую "Атакующий бык" в Нью-Йорке 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 12:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Калмыкии озвучены первые данные о явке на выборах главы региона

Текст: Николай Грищенко

В Калмыкии на выборах главы республики проголосовали свыше 23 тысяч человек, что составляет 11,33 процента от общего числа всех избирателей.

Фото: Избирком КЧР
На выборах в КЧР инвалидов по зрению обеспечили трафаретами Брайля

Как сообщил председатель избирательной комиссии РК Александр Дикалов, на 10:00 часов из зарегистрированных в регионе 204 692 избирателей проголосовало 23 182 человека. Лидером по явке пока является Черноземельский район, где проголосовали 26 процентов. За ним следуют Яшкульский, Октябрьский, Ики-Бурульский районы. Данные поступают в избирком в режиме онлайн.

"Пока все идет штатно. Жалоб и нареканий в Избирком Калмыкии не поступало", - отметил Александр Дикалов.

Для того, чтобы в Единый день голосования жители Элисты могли комфортно добраться до избирательных участков в городе организовано автобусное движение по пяти дополнительным маршрутам. Общественный транспорт ходит до 20:00.

Напомним, что на пост главы Калмыкии зарегистрированы четыре кандидата: временно исполняющий обязанности главы региона Бату Хасиков, депутат Народного Хурала Калмыкии Наталья Манжикова от партии "Справедливая Россия", руководитель регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок и руководитель регионального отделения партии "Патриоты России" Батыр Мучаев.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия Единый день голосования 8 сентября 2019 года РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Договороспособность Киева стала выше
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2"
Варшаву призвали к диалогу с Москвой
Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть