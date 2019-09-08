В Крыму и Севастополе выберут региональные парламенты второго созыва

В Республике Крым и Севастополе началось голосование на выборах в региональные парламенты вторых созывов - Государственного совета РК и Законодательного собрания Севастополя. В регионах в 8 часов утра открылись 1201 и 180 избирательных участков соответственно. Все они начали работу без сбоев и заминок. Об этом "РГ сообщили в избирательных комиссиях субъектов федерации.

После возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ избиратели двух новых субъектов Федерации в сентябре 2014 года выбрали региональные парламенты первого созыва, а потом участвовали в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ и президента РФ. Теперь же крымчанам предстоит обновить законодательные и представительные органы власти.

В Республике Крым выбирают 75 депутатов, в том числе 50 - по партийным спискам и 25 - по мажоритарным округам. Также пройдут выборы в 15 городских и районных советов депутатов, 250 сельских советов. Заксобрание Севастополя сформируют 24 депутата - 16 по партийным спискам и восемь - по одномандатным округам.

В Республике Крым из 1201 открытого избирательного участка 1163 работают на своих привычных местах, 38 - в местах временного пребывания избирателей, в том числе в СИЗО Симферополя и в аэропорту Симферополя.

В Республике Крым отпечатано более 2,3 миллиона избирательных бюллетеней, в Севастополе - 637 тысяч.