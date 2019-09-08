В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС

В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города. Об этом заявил на пресс-конференции глава избирательной комиссии Сергей Даниленко.

По его словам, техническая проблема возникла из-за того, что КОИБы производства 2017 года (комплексы обработки избирательных бюллетеней) не принимали отпечатанные бланки из-за слишком широкой рамки. Это выяснилось во время вчерашнего планового тестирования КОИБОв.

- На всех участках, где установлены КОИБы, бюллетени не были приняты, - уточнил Даниленко. - Типография-изготовитель не выполнила контрактное техническое требование, мы выставили претензию, и типография изготовила необходимое количество бюллетеней согласно всем техническим требованиям. Все КОИБы-2017 (кроме комплексов на двух участках) заработали.

Всего в Севастополе используются на выборах в ЗС 180 комплексов обработки бюллетеней. И для голосования с их помощью пришлось перепечатать 111 тысяч бюллетеней по общегородскому округу и 111 тысяч - по шести округам. Старые бракованные бюллетени опечатаны и будут сданы в типографию.

Также с восьми утра не работали КОИбы на двух избирательных участках - туда выехала группа техподдержки, а голосование организовано обычным способом.

В выборах в ЗС Севастополя участвуют кандидаты шести избирательных списков и 54 одномандатника. Предстоит выбрать 24 депутатов заксобрания.