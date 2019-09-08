Новости

Хабиб и Порье сделали совместное фото после боя в Абу-Даби 10:45
МГИК: все избирательные участки в Москве открылись вовремя 10:44
Александр Беглов проголосовал на выборах главы Петербурга 10:36
Китайские боевые вертолеты приземлились на Урале 10:33
В дальневосточных регионах подсчитали явку избирателей на 15 часов 10:30
Вандал повредил знаменитую статую "Атакующий бык" в Нью-Йорке 10:27
Названы полезные свойства водки 10:18
В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС 10:07
В Москве пенсионерка заживо сожгла двух человек 10:02
Видео: байкер мгновенно поплатился за хамство на дороге 10:00
В центре Владивостока шесть человек пострадали в ДТП 09:57
Появилось видео празднования в Дагестане победы Хабиба Нурмагомедова 09:54
В Вологодской области открылись 968 избирательных участков 09:53
1480 избирательных участков в Волгоградской области приняли наблюдателей 09:53
На выборах в КЧР инвалидов по зрению обеспечили трафаретами Брайля 09:50
На Ставрополье подсчет голосов пройдет под наблюдением камер 09:49
В Сахалинской области более четверти избирателей проголосовали на выборах 09:48
В Общественной палате рассказали о ходе выборов на Дальнем Востоке 09:46
В Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков 09:44
В Челябинской области избирательные участки открылись раньше обычного 09:31
В Омске восстановили подачу электричества после крупной аварии 09:26
Почти 50 тысяч курганцев пришли на избирательные участки 09:24
В пострадавшем от паводка Тулуне проголосовали 11% избирателей 09:19
Объявлена "явка" на электронные выборы Мосгордумы 09:16
Представители ингушских диаспор смогут проголосовать вне республики 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 10:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе перепечатали 222 тысячи бюллетеней для выборов ЗС

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В Севастополе минувшей ночью пришлось перепечатывать 222 тысячи избирательных бюллетеней для выборов Законодательного собрания города. Об этом заявил на пресс-конференции глава избирательной комиссии Сергей Даниленко.

По его словам, техническая проблема возникла из-за того, что КОИБы производства 2017 года (комплексы обработки избирательных бюллетеней) не принимали отпечатанные бланки из-за слишком широкой рамки. Это выяснилось во время вчерашнего планового тестирования КОИБОв.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Выборы в Крыму и Севастополе стартовали без нарушений

- На всех участках, где установлены КОИБы, бюллетени не были приняты, - уточнил Даниленко. - Типография-изготовитель не выполнила контрактное техническое требование, мы выставили претензию, и типография изготовила необходимое количество бюллетеней согласно всем техническим требованиям. Все КОИБы-2017 (кроме комплексов на двух участках) заработали.

Всего в Севастополе используются на выборах в ЗС 180 комплексов обработки бюллетеней. И для голосования с их помощью пришлось перепечатать 111 тысяч бюллетеней по общегородскому округу и 111 тысяч - по шести округам. Старые бракованные бюллетени опечатаны и будут сданы в типографию.

Также с восьми утра не работали КОИбы на двух избирательных участках - туда выехала группа техподдержки, а голосование организовано обычным способом.

В выборах в ЗС Севастополя участвуют кандидаты шести избирательных списков и 54 одномандатника. Предстоит выбрать 24 депутатов заксобрания.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев: Договороспособность Киева стала выше
Глава бундестага предостерег от саботажа "Северного потока - 2"
Варшаву призвали к диалогу с Москвой
Депутат Европарламента призвал Париж отменить антироссийские санкции
День города Москвы: куда сходить и что посмотреть