Новости

В Москве подсчитывают голоса электронных избирателей 21:14
Врио главы Сахалина лидирует после обработки больше 90% протоколов 21:10
В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов 21:04
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам 20:58
Выбран район Москвы, в котором голоса пересчитают вручную 20:57
Звезда "Оно" и "Оно 2" сыграет в фильме о стрельбе в школе 20:55
В Забайкалье посчитано две трети голосов, лидирует Осипов 20:46
Трусова: постараюсь исполнить три четверных прыжка на соревнованиях 20:32
Число погибших из-за шторма в Крыму увеличилось до шести 20:26
Врио главы Республики Алтай лидирует на выборах губернатора 20:23
ФК "Ростов" в товарищеском матче разгромил сборную "Сирии" 20:20
Выборы в Мосгордуму завершены 20:14
Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным 20:11
В Шереметьево Boeing экстренно прервал вылет 20:08
Мурманчанин переплыл Кольский залив за 14 минут 37 секунд 20:07
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале 19:56
Глава Мосгоризбиркома дал прогноз по явке 19:46
Явка на выборах в парламент КБР достигла почти 60 процентов 19:40
Стало известно, когда начнут снимать "Матрицу 4" и "Венома 2" 19:39
Престарелый самурай: выбираем подержанный Toyota Land Cruiser Prado 120 19:30
Горбунов: Явка на выборах в Мосгордуму превысила 17% 19:21
Явка на онлайн-выборах в Мосгордуму приблизилась к 100 процентам 19:20
Мосгоризбирком: Явка на электронном голосовании достигла 87,7% 19:14
Наблюдатели назвали эксперимент с электронным голосованием успешным 19:06
Комиссия Госдумы обсудит с Google данные о вмешательстве в выборы 18:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Единый день голосования
08.09.2019 19:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Текст: Галина Мисливская

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Памфилова: "Голос" продублировал порядка 30 сообщений о нарушениях прошлых лет

По данным системы ГАС "Выборы", после обработки 5,16% протоколов УИК он набирает 37,65% голосов избирателей. Ближайшие преследователи пока отстают от него более чем на 15%: Алексей Коровкин ("Справедливая Россия") пока набирает 22,44% голосов, а Габбас Даутов от КПРФ замыкает тройку лидеров с промежуточным результатом 21,36% голосов.

Еще одна известная участница думской кампании, певица Вика Цыганова, выдвинутая "Единой Россией" в 70-м Комсомольском округе Хабаровского края, пока отстает от конкурентов. После обработки 47,5% протоколов у нее 11,58% голосов, лидирует в округе представитель ЛДПР Иван Пиляев (39,5%), вторым идет выдвиженец от КПРФ Николай Платошкин (23,32%).

Напомним, в Единый день голосования дополнительные выборы в Госдуму проходят в четырех одномандатных округах. Помимо упомянутых, это 145-й Орловский и 134-й Новгородский округа.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным
Ядерные бомбы США оказались с дефектом
В Ингушетии избрали главу республики