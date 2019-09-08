Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".

По данным системы ГАС "Выборы", после обработки 5,16% протоколов УИК он набирает 37,65% голосов избирателей. Ближайшие преследователи пока отстают от него более чем на 15%: Алексей Коровкин ("Справедливая Россия") пока набирает 22,44% голосов, а Габбас Даутов от КПРФ замыкает тройку лидеров с промежуточным результатом 21,36% голосов.

Еще одна известная участница думской кампании, певица Вика Цыганова, выдвинутая "Единой Россией" в 70-м Комсомольском округе Хабаровского края, пока отстает от конкурентов. После обработки 47,5% протоколов у нее 11,58% голосов, лидирует в округе представитель ЛДПР Иван Пиляев (39,5%), вторым идет выдвиженец от КПРФ Николай Платошкин (23,32%).

Напомним, в Единый день голосования дополнительные выборы в Госдуму проходят в четырех одномандатных округах. Помимо упомянутых, это 145-й Орловский и 134-й Новгородский округа.