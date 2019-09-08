Избирательные участки на Урале закрылись

Избирательные участки в УрФО закрылись ровно в 20:00, комиссии приступают к обработке бюллетеней.

По последним данным, активнее всего голосовали жители Челябинской области: на избирательные участки пришли 38,46% избирателей, в Курганской области явка составила 37,36%. В Ямало-Ненецком автономном округе проголосовало 30,88%, в Ханты-Мансийском - 24,42%. В Свердловской области явка на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу составила 22,65%, на довыборах в Законодательное собрание - 11,29%, в Тюменской области - 19,67%.

Окончательные данные по активности избирателей на Урале избирательные комиссии подведут позже, тогда же объявят предварительные итоги голосования.

Напомним, в двух регионах Урала - в Челябинской и Курганской областях - выбирали губернаторов, а также выборы в органы местного самоуправления. Тюменская и Свердловская область, а также ХМАО и ЯНАО голосовали за депутатов представительных органов разных уровней.