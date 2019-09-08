На Урале наблюдатели не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Серьезных нарушений, способных повлиять на ход голосования, в регионах УрФО не зафиксировано.

- Было 35 обращений на горячую линию. Это вопросы информационного характера: "Почему у нас нет выборов?" То есть люди не поняли, что голосование идет лишь в одном округе. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проехала по десяти участкам с утра, отметила, что мало наблюдателей от кандидатов. Провокаций нет, все в порядке, - пояснил "РГ" представитель открытого в Екатеринбурге Центра общественного наблюдения Виктор Вахрушев.

Голосование также спокойно идет в Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Манскийском автономном округе. На Ямале один избиратель пытался вынести с участка бюллетень, но его остановили, рассказала представитель избиркома ЯНАО. Других происшествий не было.

По данным на 12:00, в Челябинской области явка составила 16,70%, в Курганской - 18,43%. В Свердловской области относительно активен электорат Серовского одномандатного избирательного округа, где голосуют за депутата Госдумы, - явка там составила 12,88%, не спешат выбирать депутата регионального Законодательного собрания по Орджоникидзевскому одномандатному округу - на участках побывало лишь 5% избирателей.

В Ханты-Мансийском автономном округе явка к полудню составила 11,99%, в ЯНАО - 13,59%. В Тюменской области тоже отмечают низкую активность избирателей: на 12 часов явка на разных населенных пунктах колеблется от 5,74% до 14,61%.