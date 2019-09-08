Почти 50 тысяч курганцев пришли на избирательные участки

На избирательных участках Курганской области по данным на 10.00 побывало почти 50 тысяч жителей региона, или 6,99% избирателей. Показатели выше тех, что были зафиксированы на выборах главы Зауралья пять лет назад - тогда к этому времени проголосовало лишь 6,06% жителей области, сообщают в избирательной комиссии Курганской области.

Активнее всего голосует Частоозерский район, в лидерах также Альменевский, Мишинский и Мокроусовский районы.

В регионе работают 968 избирательных участков, они открыли двери в 8 утра и будут работать до 8 вечера. В списках избирателей - 695380 человек.

В Курганской области сегодня проходит 322 избирательные кампании, среди которых выборы губернатора, депутатов Курганской городской и Варгашинской районной дум, выборных лиц органов местного самоуправления.

За пост главы Зауралья борются Татьяна Майборода (Справедливая Россия), Яков Сидоров (КПРФ), Юрий Ярушин (ЛДПР) и Вадим Шумков (самовыдвиженец).