В Челябинской области избирательные участки открылись раньше обычного

В Челябинской области явка на 10.00 составила 5,67%, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области. При этом более ста избирательных участков в регионе открылись раньше 8 утра - чтобы избиратели, которые работают на режимных объектах, смогли поучаствовать в голосовании без вреда для рабочего процесса.

В регионе в воскресенье проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципальных районах, двух городских округах, семи внутригородских районах Челябинска, 46 сельских и семи городских поселениях.

В регионе открыто 2296 избирательных участков, проголосовать на них могут более 2,6 миллиона избирателей.

На пост главы Челябинской области претендуют Константин Нациевский (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Алексей Севастьянов ("Гражданская сила”), Сергей Смышляев ("Родина") и Алексей Текслер (самовыдвиженец).