В Екатеринбурге открылся 20-й чемпионат мира по боксу среди мужчин

В Екатеринбурге состоялась церемония открытия юбилейного чемпионата мира по боксу среди мужчин. Мероприятие прошло в недавно построенном конгресс-центре. Организаторы устроили грандиозное шоу: показали историю развития бокса - от кулачных боев до современных турниров. На сцену вышли местные музыканты и звезда отечественного шоу-бизнеса певица Света.

Последний раз наша страна принимала чемпионат мира по боксу тридцать лет назад, Екатеринбург стал площадкой для турнира впервые.

В 20-м турнире примут участие рекордное количество спортсменов - за победу сразятся почти около 400 сильнейших боксеров планеты из 77 стран. Среди них действующие чемпионы мира и победители Олимпийских игр. Так, на ринг выйдет золотой медалист чемпионата 2017 года, кубинец Йосвани Вейтия, олимпийский чемпион 2016 года, четырехкратный чемпион мира и двукратный победитель Панамериканских игр Хулио Сесар ла Крус Пераса, обладатель бронзы Олимпиады-2016, действующий чемпион мира Эрисланди Савон.

В качестве гостей на чемпионате в Екатеринбурге ждут прославленных иностранных боксеров Роберто Дюрана, Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса, Артура Абрахама. Ближе к закрытию обещает приехать дочь легендарного Мухаммеда Али.

Награды разыграют в восьми весовых категориях. Россию на чемпионате представляют Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (+91 кг). Команду возглавляет заслуженный тренер РФ Виктор Фархутдинов.

Поединки будут проходить на площадке "Екатеринбург-Экспо". Предварительные бои начнутся с понедельника, 18 сентября состоятся четвертьфиналы, 20 сентября - полуфиналы, 21-го - финалы и награждение победителей.