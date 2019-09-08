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08.09.2019 21:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Попросили со льда

В КХЛ состоялась самая быстрая отставка тренера
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 200(7958)
Магнитогорский "Металлург" решил отправить в отставку главного тренера команды Йозефа Яндача менее чем через неделю после старта нового сезона КХЛ.

Отметим, что эта отставка стала самой быстрой в истории лиги. "Магнитка" крайне невразумительно начала сезон, потерпев на старте регулярного чемпионата два поражения - от "Сочи" (1:3) и "Витязя" (0:2).

Яндача на посту наставника "Металлурга" сменит бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев, ранее приводивший "Металлург" к Кубку Гагарина.

Самым зрелищным матчем дня в КХЛ стал поединок между "Трактором" и СКА

Также стоит упомянуть о состоявшемся совете директоров КХЛ, на котором, в частности, были представлены "умные шайбы". В рамках реализации системы по автоматическому сбору статистических данных в режиме реального времени КХЛ установила оборудование на каждой клубной арене, а также направила в клубы чипы и шайбы, считывающие новую статистику о ходе матча. Как сообщили в пресс-службе лиги, все клубы имеют бесплатный доступ к базовому пакету статистических данных в режиме реального времени, что позволит тренерскому штабу качественно анализировать собственные игры и игры соперников. Система работает на каждом матче регулярного чемпионата и уже позволяет получать информацию о лучших игроках в совершенно новых номинациях.

Также совет директоров решил ввести "пол заработных плат" с сезона 2020/21 и до конца 2019 года поручил лиге внести соответствующие изменения в регламент. Базой для расчета "пола заработных плат" определить фиксированную часть заработной платы в контрактах хоккеистов. С сезона 2020/21 размер "пола" составит 30% от "потолка заработных плат". Размер "пола" будет увеличиваться поэтапно. При утверждении состава участников чемпионата КХЛ будет введен дополнительный норматив допуска клубов. Норматив - обеспечение общего объема расходов на оплату труда ("пола"), а также индивидуальных бонусов и командных премий. В сезоне 2020/21 норматив составит 35% от "потолка" (315 млн руб.).

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