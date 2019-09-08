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Единый день голосования
08.09.2019 21:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Курганской, Оренбургской и Челябинской областях лидируют врио губернаторов

Текст: Юрий Политов

На сайте Центризбиркома появились первые данные о результатах голосования на губернаторских выборах в Курганской, Оренбургской и Челябинской областях. Везде лидируют врио глав регионов.

Подсчет голосов только начался, пока обработано порядка 1% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Так, в Курганской области после обработки 1,34% протоколов первую строчку занимает врио губернатора региона Вадим Шумков. У него 81,85% голосов.

Фото: Игорь Иванко/Агентство городских новостей "Москва"
Как прошел Единый день голосования в России

На втором месте - кандидат от КПРФ Яков Сидоров (9,2% голосов). Татьяна Майборода (Справедливая Россия) и Юрий Ларушин (ЛДПР) заняли третью и четвертую строчку: 4,49% и 3,07% соответственно.

В Оренбургской области в систему ГАС "Выборы" введены 1,23% итоговых протоколов. Врио губернатора Денис Паслер, выдвинутый "Единой Россией", набирает 69,39% голосов. Максима Амелина от КПРФ поддержали 21,73%. Остальные трое кандидатов набирают меньше 5% голосов избирателей.

В Челябинской области после начала подсчета голосов (обработаны 0,48% протоколов) лидирует врио губернатора Алексей Текслер. Его ближайший оппонент - представитель КПРФ Константин Нациевский - набирает 11,09%.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга УрФО Курганская область ПФО Оренбургская область УрФО Челябинская область Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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