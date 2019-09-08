Роскомнадзор нашел политрекламу в Facebook и Google в "день тишины"

Роскомнадзор обнаружил факты распространения политической рекламы в Google и Facebook в "день тишины". В ведомстве напоминают, что это является нарушением российского законодательства о выборах.

Распространение политической рекламы Роскомнадзор зафиксировал в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования. Агитационная кампания велась в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге Youtube.

"Такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России и воспрепятствование проведению демократических выборов", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее Роскомнадзор напомнил компаниям Google и Facebook о запрете распространения 7 и 8 сентября политической рекламы на своих ресурсах в связи с проведением выборов в России.