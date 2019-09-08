Товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента

Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР.

Всего сторонами было поставлено товаров на 70,59 миллиарда долларов.

При этом объем экспорта из Китая в Россию не изменился, оставшись на уровне около 31,14 миллиарда долларов. А вот импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 8,3 процента, до 39,45 миллиарда долларов, уточняет ТАСС.

В июле объем взаимной торговли составил 9,41 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем растет на протяжении ряда последних лет. В 2016 году прирост составил 2,2 процента в годовом исчислении, в 2017 году - 20,8 процента, а в 2018 году - 27,1 процента. По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Россией и Китаем превысил 107 миллиардов долларов.