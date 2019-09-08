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08.09.2019 10:22
Рубрика: Экономика

Товарооборот России и Китая вырос на 4,5 процента

Текст: Евгений Гайва
Товарооборот между Россией и Китаем с января по август этого года вырос на 4,5 процента в годовом исчислении, следует из сообщения Главного таможенного управления КНР.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Всего сторонами было поставлено товаров на 70,59 миллиарда долларов.

Фото: Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС
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При этом объем экспорта из Китая в Россию не изменился, оставшись на уровне около 31,14 миллиарда долларов. А вот импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 8,3 процента, до 39,45 миллиарда долларов, уточняет ТАСС.

В июле объем взаимной торговли составил 9,41 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем растет на протяжении ряда последних лет. В 2016 году прирост составил 2,2 процента в годовом исчислении, в 2017 году - 20,8 процента, а в 2018 году - 27,1 процента. По итогам прошлого года объем взаимной торговли между Россией и Китаем превысил 107 миллиардов долларов.

Экономика ВЭД Отношения России и Китая
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