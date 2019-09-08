Сборная России провела последний тест-матч в преддверии стартующего 20 сентября в Японии Кубка мира. На столичном стадионе "Динамо" потерпели поражение от ирландского клуба "Коннахт" - 14:42.

На трибунах собралось около семи тысяч зрителей, матч в прямой трансляции показывался по федеральному спортивному телеканалу. В плане организации прощания сборной со своими болельщиками перед отлетом на крупнейший турнир четырехлетия Федерация регби России сделала все великолепно и грамотно.

"Коннахт" выступает в третьей по силе европейской лиге (после Англии и Франции), объединяющей команды из Ирландии, Шотландии, Уэльса, Италии и даже Южной Африки. В Москву "Коннахт", защищающий спортивную честь одноименной провинции, прибыл полурезервным составом, но и этого хватило для разгрома сборной России.