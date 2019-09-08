Российские скалолазы завоевали три медали на чемпионате Европы

Сегодня в Польше завершился чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг". Эта дисциплина представляет собой подъем на скалы небольшой высоты. На преодоление трассы спортсменам отводится от 4 до 6 минут, количество попыток не ограничено. Вышеупомянутый вид скалолазания появился в городе Боулдер (штат Колорадо, США), рядом с которым немало глыб от 3 до 6 метров в высоту.

Российские скалолазы не остались без наград континентального первенства. В мужском турнире в финал прошли два наших соотечественника: Сергей Скородумов и Вадим Тимонов, которые завоевали серебро и бронзу соответственно. Оба участника в финале показали одинаковый результат, однако Вадим оказался ниже из-за худшего результата в полуфинале. Чемпионом Европы стал Микаэль Мавем из Франции. В его активе два "топа" и четыре "зоны".

В женском же турнире в финал прошла Ирина Кузьменко, которая завоевала бронзу. Увы, Ирину только за счет меньшего количества попыток смогли обойти словенки Уршка Репушик и Вита Лукан, показавшие аналогичные результаты.

Стоит напомнить, что МОК в 2016 на 129-й сессии включил скалолазание в программу Олимпиады-2020 в Токио. Сейчас в скалолазании соревнуются в трех дисциплинах: "боулдеринг", "скорость" и "трудность". Но на Играх в Токио решено провести соревнования в многоборье, то есть суммировать результаты во всех трех дисциплинах.