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08.09.2019 13:17
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по баскетболу обыграла Венесуэлу в последнем матче на ЧМ-2019

Текст: Илья Соболев (Фошань)
Сборная России победой завершила выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В своем последнем матче на турнире подопечные Сергея Базаревича обыграли Венесуэлу - 69:60.
Никита Курбанов и Хосе Варгас в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Венесуэлы и России. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Никита Курбанов и Хосе Варгас в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Венесуэлы и России. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Никита Курбанов и Хосе Варгас в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Венесуэлы и России. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Месяц назад наши уже играли с венесуэльцами в контрольном матче, когда подготовка к ЧМ-2019 была в самом разгаре. Тогда россияне оказались сильнее - 69:54. Нынешняя встреча случилась уже при совсем других обстоятельствах. Обе команды, выступавшие на втором этапе ЧМ-2019 в группе I, потеряли шансы пробиться в плей-офф досрочно. Поэтому цель перед россиянами ставилась максимально непрагматичная - закончить турнир в хорошем настроении. Думается, схожие задачи решали и южноамериканцы.

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Отсутствие турнирной интриги совершенно не сказалось на интересе местных болельщиков к нашему матчу: игра на арене Международного центра культуры и спорта города Фошань началась при практически заполненных трибунах. И хотя в окрестностях арены можно было повстречать китайских любителей баскетбола с нарисованным российским триколором на щеках, в целом аудитория в своих симпатиях сохранила нейтралитет, шумно одобряя удачные действия игроков обеих команд.

"Настроиться на Венесуэлу будет трудно, но мы это сделаем", - пообещал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Однако вкатка в матч получилась тяжелой для всех присутствовавших на паркете. Венесуэльцы на протяжении более шести стартовых минут не могли перешагнуть отметку в два очка, правда и наши в атаке были не сильно убедительны. В итоге первая 10-минутка закончилась со счетом 13:10 в пользу россиян. Команды и в дальнейшем не блистали результативностью и шли вровень практически на протяжении всей игры. Лишь в концовке сборной России удалось создать более-менее комфортный задел и довести игру до победы - 69:60.

Спорт Баскетбол
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