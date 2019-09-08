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08.09.2019 22:07
Рубрика: Спорт

Попали в "яблочко"

В Москве с успехом прошел финал Кубка мира
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 200(7958)
В столичных "Лужниках" в минувший уик-энд прошел финальный этап розыгрыша Кубка мира по стрельбе из лука сезона-2019. Российские мастера этого олимпийского вида спорта трижды поднимались на пьедестал почета. Всего за два дня было разыграно пять комплектов наград.

Важна оказалась даже не столько спортивная составляющая турнира, сколько запредельно качественный уровень организации соревнований в весьма специфической для обычного болельщика дисциплине. Организаторы сделали максимум возможного, чтобы даже случайно пришедшие на стрельбу из лука зрители смогли понять все нюансы правил.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Международная федерация довольна организацией финала КМ по стрельбе из лука

Победительница турнира в женском блочном луке колумбийка Сара Лопес, в финале оказавшаяся сильнее нашей Натальи Авдеевой, искренне восхитилась усилиями хозяев финального этапа: "Я поражена организацией, для меня этот финал Кубка мира лучший за все время. Каждый лучник здесь ощутил, что ему хотели создать максимально комфортные условия. Питание отличное, окружающие люди очень милые, мне понравилась Москва".

На турнире присутствовал министр спорта РФ Павел Колобков. "После 1980 года в нашей стране не было подобных соревнований, и нам впервые предоставили право проведения такого турнира. Финал Кубка мира проходил в новом формате, который привлекает зрителей, - отметил Колобков. - Международная федерация стрельбы из лука очень довольна, все руководители отмечают прекрасную организацию".

На домашнем этапе у россиян три "серебра"

В миксте классического лука "серебро" взяли наши Елена Осипова и Эрдем Ирдынеев, пропустившие вперед только соперников из Южной Кореи. Еще один смешанный тандем Елизавета Князева - Павел Крылов также добился второго места, но только в блочном луке. А первыми здесь стали американцы.

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