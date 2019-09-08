Сегодня в России проходит Единый день голосования

В воскресенье в России открылись избирательные участки. От Дальнего Востока до западных окраин России - выборы 8 сентября проходят во всех 85 регионах. Всего их шесть тысяч и они разного уровня. Самые крупные - губернаторские - в 16 субъектах РФ.

В четырех регионах - в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях - избирают депутатов Госдумы.

В 16 регионах проходят прямые губернаторские выборы - это Санкт-Петербург, Алтай, Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Сахалинская и Челябинская области. Конкуренция высокая, средний конкурс - пять человек на место главы региона.

В 13 субъектах РФ избираются законодательные собрания, в 22 административных центрах - гордумы. Три столицы регионов - Новосибирск, Анадырь и Улан-Удэ - голосуют за мэров.

Всего же в Единый день голосования будет замещено 47 тысяч 608 депутатских мандатов и выборных должностей, большая часть из них - муниципальные. В бюллетени включены более 105 тысяч кандидатов. Каждый из них рассчитывает на галочку.

Помимо выборов 8 сентября проходит серия местных референдумов, большая часть из них посвящена вопросам введения самообложения граждан. Так, жителям нескольких поселений в Кировской области предстоит ответить на вопрос, согласны ли они ежегодно платить по 500 рублей "с носа" на ремонт на обустройство тротуаров и уличное освещение в своем сельском или городском поселении.

В большинстве регионов участки будут работать с 8 утра до 8 вечера по местному времени. Однако в ряде регионов - свои правила. Так, в Башкортостане голосование на выборах главы республики проводится с 7 утра до 21 часа, в Тыве на выборах депутатов Верховного хурала - с 8 утра до 22 часов по местному времени.

В здании Центризбиркома в Москве сегодня работает информационный центр, куда стекается оперативная информация о явке избирателей в регионах и ходе голосования.

В круглосуточном режиме работает и "горячая линия" ЦИК - сюда можно позвонить с вопросом или сигналом о возможных нарушениях. Звонки принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8-800-222-11-83.

За чистотой выборов на участках следят наблюдатели от партий и кандидатов, общественные наблюдатели, а также видеокамеры. Так, на выборах в Мосгордуму работает Общественный штаб по наблюдению за ходом голосования, в структуру которого входят видеоцентр, группа разбора, мобильная группа, call-центр и пресс-центр. Видеокамерами оборудованы все 3635 столичных участков.

В общей сложности двери распахнули почти 50 тысяч избирательных участков по всей стране. Они ждут своих избирателей - от Сахалина, где избирают губернатора и депутатов Думы Южно-Сахалинска, до Калининградской области. В крайней западной точке страны сегодня проходят муниципальные выборы.