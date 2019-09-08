СПЧ: "Голос" дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах

"По факту то, что они делают (составляя "Карту нарушений), это внутренний документ для специалистов, - заявил Борисов. - Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех [нарушений], которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме".

Борисов также отметил, что на карте фиксируются самые разные случаи, "включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства".

Кроме того, движение "Голос" не проводит проверку фактов, отметил Борисов. "РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле, в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен. Но соответствующее нарушение уже нанесено на карту. Оно до сих пор там находится и входит в статистку", - рассказал он.

Он также добавил, что многие сообщения были связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения. "Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - добавил Борисов.