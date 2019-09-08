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Единый день голосования
08.09.2019 12:40
Рубрика: Власть

СПЧ: "Голос" дезинформирует избирателей о данных по нарушениям на выборах

Текст: Анна Полтавцева
Более двух третей сообщений, нанесенных на так называемую "Карту нарушений" движением "Голос", не соответствуют действительности и вводят в заблуждение избирателей. Такое сообщение опубликовало агенство ТАСС со ссылкой на сопредседателя мониторинговой рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (РМРГ СПЧ) по выборам Игоря Борисова.

"По факту то, что они делают (составляя "Карту нарушений), это внутренний документ для специалистов, - заявил Борисов. - Мы в МРГ пользуемся картой для проверки этих сообщений. Но более двух третей тех сообщений, которые приведены на карте, они не являются нарушением законодательства. А из тех [нарушений], которые остаются, абсолютное большинство - это те, по которым принимаются меры и избирательные права восстанавливаются в полном объеме".

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Борисов также отметил, что на карте фиксируются самые разные случаи, "включая достаточно много предложений по развитию избирательного законодательства".

Кроме того, движение "Голос" не проводит проверку фактов, отметил Борисов. "РМРГ СПЧ в Москве проверяли эти факты, которые не подтверждаются. Например, есть сообщение, что наблюдателя не пускают на досрочное голосование в Москве. На самом деле, в территориальной избирательной комиссии на пять минут задержали начало досрочного голосования. Сообщение поступило, наблюдатель был допущен. Но соответствующее нарушение уже нанесено на карту. Оно до сих пор там находится и входит в статистку", - рассказал он.

Он также добавил, что многие сообщения были связаны с проведением предвыборной агитации, но информация не находила подтверждения. "Коллеги немного дезинформируют избирателей с ситуацией вокруг выборов, которые сегодня проходят в Москве и на территории РФ", - добавил Борисов.

Власть Работа власти Госуправление Президент Совет по правам человека Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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